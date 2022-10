No Norte Pioneiro Romanelli é o mais votado novamente

Cotado para ser o novo presidente do Parlamento a partir de 2023

Foram 101.175 votos, sexto lugar na colocação geral e reeleito para mais um mandato de quatro anos,

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná) é o mais votado do Norte Pioneiro de novo, pela presença constante e a competência comprovada.

“Agradeço todos os que nos ajudaram e continuaremos firmes em busca do desenvolvimento em todos os setores do Paraná”, afirmou.

