Operação garante segurança no trânsito

Na tarde de segunda-feira, dia 17, motocicletas foram apreendidas em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com as informações, a ação foi realizada pela ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) às 15h30m.

No trabalho, os veículos foram abordados e estava com os documentos (licenciamento e seguro obrigatório) atrasados, além dos escapamentos adulterados.