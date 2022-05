Ribeirão do Pinhal sedia ‘Bom de Bola’

Parceria governo estadual e prefeituras segue beneficiando esporte

Prossegue a edição 2022 do Paraná Bom de Bola. O evento, criado em 2021, promove competição de futebol de campo, com times masculinos e femininos, e conta com a promoção do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com o apoio e parceria dos municípios. Neste ano, terá a participação de 185 municípios, mais de 10 mil atletas e 355 equipes envolvidas.

A fase regional seguirá com competições entre os dias 13 a 15 e 20 a 22 de maio e de 03 a 05 de junho. São 12 cidades-sedes: Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.

Os mais de 10 mil atletas participam nas categorias sub-16 (feminino e masculino), sub-21 (masculino) e master (masculino). Ao todo serão 357 equipes competindo – 327 masculinas e 30 femininas.

Na foto, Deivid Junior de Melo, secretário de esportes, o prefeito Dartagnan Fraiz, Donizete Gongora Rubin, chefe da Regional de Esportes e Rodrigo Borges, chefe de gabinete

Confira a programação do evento em Ribeirão do Pinhal: