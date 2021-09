Ribeirão Claro vence nos Jogos Abertos

Na primeira partida nos Jogos Abertos do Paraná 2021

O time de futsal de Ribeirão Claro venceu em Santa Mariana, a primeira partida na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) contra o time de Santa Amélia por 3×2. Os atletas de destaque da partida foram Gustavo Marques, Bruno Dias e Anderson Cardoso que realizaram os gols contra o adversário. Conforme a tabela, a equipe ribeirão-clarense vai enfrentar o time de Bandeirantes nos próximos dias.

O Secretário de Esportes e Lazer interino, Fábio de Lucca e diretor do Departamento de Esportes e Lazer, Eberval Antônio parabenizaram a equipe pelo desempenho logo no primeiro jogo da fase regional dos JAPs. “Esse é um dos resultados do esforço coletivo da equipe. Parabéns a todos e seguiremos com foco para as próximas partidas com meta no título estadual”, destaca Eberval.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini destacam que essa é uma de muitas vitórias para o Esporte de Ribeirão Claro. “Estamos orgulhosos de a equipe levar o nome de Ribeirão Claro para os Jogos Abertos. Parabéns aos atletas e treinadores”, enalteceu Bonato.