Ribeirão Claro estimula produtividade da cadeia do leite

Parceria com Sebrae e IBS conta com equipe multidisciplinar de engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas

A Prefeitura de Ribeirão Claro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, em parceria com o Sebrae está desenvolvendo um programa de assistência rural voltado para bacia leiteira através da empresa IBS, denominado “Vaca Móvel”.

A iniciativa conta com uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas que orientam os produtores sobre melhorias nas pastagens, ultrassom gestacional, controle de análise do leite, entre outros. Atualmente, 15 produtores de leite estão recebendo assistência especializada para inovação e melhoria nos processos, produtos e serviços.

A médica veterinária Renata Alves de Paula, é uma das responsáveis pelo acompanhamento nas propriedades, na realização de análise do leite e diagnóstico gestacional dos animais, abordando também temas relacionados ao melhoramento e aumento da produtividade. O Sebrae/IBS dispõem de Unidades Móveis de Monitoramento Reprodutivo Bovino que dispõe de laboratório, para rapidez e eficiência nas análises.

O programa inclui sete visitas técnicas por propriedade leiteira visando o fortalecimento da capacidade competitiva dos produtores e estímulo à melhoria da qualidade por meio do processo de inovação e gestão. Além disso, o programa “Vaca Móvel” inclui a realização de duas oficinas com apresentação dos indicadores e resultados alcançados no decorrer do ano para os produtores de leite.

O secretário da pasta, Celso Gozzi Néia, destaca que a parceria com o Sebrae/IBS tem sido fundamental para o acompanhamento das propriedades. “Com assistência especializada oferecida aos produtores, a meta é melhorar cada vez mais a qualidade do leite e a produtividade”, explica Celso.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini destacam a importância do trabalho no campo para a economia de Ribeirão Claro. “Se o agro não produz, a cidade não tem alimento. Queremos registrar nosso reconhecimento a todos os envolvidos pelo apoio na realização desse projeto. Que esta iniciativa cresça e que seus frutos nasçam cada vez mais fortes para o desenvolvimento da bacia leiteira ribeirão-clarense”, diz o chefe do executivo.

FOTO: Na imagem, o secretário Celso (esq.), o vereador, Caio Silvério, a vice-prefeita, Ana, o prefeito, Bonato, a veterinária Renata e os produtores de leite Paulo Sérgio Buchud e João Paulo Bonato.