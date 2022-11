Ribeirão Claro vira destaque em vídeo sobre a Pandemia

Aplicação na educação básica

Os professores Josie Luci Lopes Rojas, Daiana Bruna Zansavio Serafim e Júlio Augusto Marim Fernandes, de Ribeirão Claro, foram os docentes com o maior número de visualizações das memórias.

Eles participaram de uma Mesa Redonda mediada pela professora Tatiana Paschoal Chagas, egressa do Mestrado Profissional em Educação PPEd/UENP e Diretora da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Claro.



O projeto contou com financiamento da Fundação Araucária com uma bolsa de extensão, com a participação da discente do curso de Pedagogia do Campus Jacarezinho, Taís de Almeida Vidal e conta sobre as memórias da educação durante a pandemia, os desafios dos profissionais de ensino, a atividade remota, a manutenção das aulas e instrumentos que estavam à disposição dos alunos, bem como a infraestrutura escolar.

Para conhecer os vídeos é só acessar o canal ” L@pis” no Youtube.