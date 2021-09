Pelo Tribunal do Júri em julgamento no fórum platinense

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizou escolta de um réu antes e durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum Des. Octávio F. do Amaral e Silva, nesta terça-feira, dia 31, no centro de Santo Antônio da Platina.

O homem de 58 anos de idade foi condenado a 16 anos pelos crimes de Homicídio Simples e Tentativa de Homicídio.

Ao término, retornou à unidade carcerária de origem sendo recebido pela agente sem alterações.