Resultados finais da Festa do Milho de SAP

Evento beneficente da igreja católica atraiu milhares

A Festa do Milho atraiu milhares de pessoas e terminou com entusiasmo em função do sucesso, em Santo Antônio da Platina, com pamonha,bolo, suco, sopa, milho cozido, bolinho frito e cural, além de mini-pizza.

Foi promovida, com destino beneficente (Associação de Promoção Humana Platinense), na quadra da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade.

As delícias vendidas no local tiveram garantia de procedência.

PRODUTO QUANTIDADE BOLINHO FRITO 2.484 BOLO 3.102 PAMONHA 6.047 SUCO DE MILHO 300ML 672 CURAU 250 ML 776 CURAU 500 ML 529 PIZZA 1.701 SOPA 500 ML 2.001 MILHO COZIDO 491 CAFÉ 36 REFRIGERANTE 1.226

A coordenação foi de Águida Tramontim Vale e Elza Lina do Carmo com a presidência da entidade estando José Corsini.

Participaram Pastoral da Promoção Humana, Movimento Familiar Cristão (MFC), Cursilho, Grupo de Jovens etc.