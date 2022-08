Reinaugurada Sala de Raio-X no PS de SAP

Aparelhos de imagem já estão em funcionamento e atendem até 30 pacientes por dia

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto reinaugurou na tarde desta segunda-feira (29) a sala de Raio-X do Pronto Socorro municipal.

Os equipamentos de imagem já estão em funcionamento com uma média de atendimento de até 30 exames por dia.

A unidade foi reformada e reestruturada pela prefeitura municipal através da Secretaria de Saúde e conta com um equipamento doado pelo governo do Estado em 2014, um equipamento Raio-X móvel e equipamentos para revelação digital dos exames.

Mais de R$ 160 mil investidos com recursos próprios da administração municipal.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas até chegarmos a este momento, porém, graças aos esforços de todos, estamos entregando essa sala com equipamento que era de grande necessidade para os atendimentos. A partir de hoje os pacientes não precisarão mais se deslocar para as clínicas e só tenho a agradecer a todos envolvidos nesta conquista” declarou o prefeito Zezão.

Além da reforma, a administração municipal também investiu na modernização do aparelho de Raio-X com a aquisição de equipamentos para revelação dos exames em sistema digital.

Um Raio-X móvel também foi entregue ao pronto socorro na segunda-feira. O equipamento foi conquistado através da Afad (Amigos Fazendo a Diferença), grupo de voluntários que iniciou durante a pandemia uma série de campanhas de arrecadação de recursos através de lives, leilões e outras ações, com o objetivo de ajudar a equipar os estabelecimentos de saúde do município.

A inauguração contou com a bênção do padre José Antônio Pereira e a presença da direção do pronto socorro, da direção hospital Nossa Senhora da Saúde, de secretários municipais, médicos, enfermeiros, membros e colaboradores da Afad e lideranças locais.