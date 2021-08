Reinaugurada loja infantil platinense (vídeo)

“Criança Sapeca” se consolidou como referência no segmento de confecção infantil no Norte Pioneiro

Jannaína Farias Cardoso (fotos) , nascida e criada em Santo Antônio da Platina, teve a oportunidade de comprar uma loja de roupas infantis em abril de 2017, “sempre amei crianças, fiquei muito apaixonada e resolvi sair de onde trabalhava para empreender”, conta a moça, casada com Fabrício, proprietário da JK Artes Gráficas, com o qual tem um casal de filhos, Júlia e Felipe.

Depois de 18 anos no HSBC no atendimento já estava acostumada a lidar com o público de maneira geral.

Religiosa, integra o MFC(Movimento Familiar Cristão) e pediu à Deus para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Ele atendeu.

“Nossa loja ficou por quatro anos no antigo endereço, e recentemente resolvemos inovar, então mudamos o ponto, modificamos o estilo da loja, com um espaço mais amplo e pensando muito nas crianças, fizemos um espaço especialmente para elas.Trabalho com uma equipe sensacional”, detalha, gratificada, adicionando “estamos muito felizes e realizados; temos clientes no Brasil inteiro, trabalhando com marcas e peças exclusivas; espero vocês para tomar um cafezinho e nos prestigiar”.

A Criança Sapeca está situada na Rua Rui Barbosa 567, Palácio do Comércio sala 7 , no centro de Santo Antônio da Platina. Telefones (43) 3141-0387 e 99613-0387.

@criancasapecasap

FOTOS E VÍDEO: SHEILA SIQUEIRA