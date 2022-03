Carlópolis: Reforço da Sesa amplia atendimento de hospital

Que será reaberto no dia dois de abril

A Secretaria de Estado da Saúde vai reforçar o atendimento no Hospital São José, de Carlópolis, que reabre no próximo sábado, 2 de abril. A reabertura faz parte das comemorações dos 115 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Nesta quarta-feira, 23, o secretário Beto Preto (Saúde), garantiu o incremento durante reunião com o deputado Luiz Claudio Romanelli, o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) e o diretor-presidente do CIS (Centro Integrado em Saúde), Glauber Garbim Vieira.

“Desde 2017, estamos buscando soluções para a reabertura do Hospital Municipal de Carlópolis e, com planejamento, conseguimos disponibilizar um sistema completo de saúde com apoio do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeitura e Câmara de Vereadores”, destaca Romanelli.

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) aponta como fundamental o apoio dos vereadores para “presentear a população”, nos 115 anos de Carlópolis. “Fé, determinação e muito trabalho, com a colaboração dos vereadores, conduzem a esse bom resultado. Saúde em primeiro lugar”, disse.

Maternidade – Atualmente, apenas o pronto socorro está em funcionamento. Romanelli acrescenta que, com os novos investimentos, o hospital terá maternidade e diversas outras especialidades médicas, internamentos e cirurgias. Também será inaugurado o Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens.

O hospital recebeu investimentos de R$ 5 milhões e terá até heliponto para facilitar e agilizar o transporte de pacientes. “É uma grande notícia para Carlópolis e todo o Norte Pioneiro. Um presente para toda a comunidade local e regional”, disse Romanelli.

Concessão — O CIS passará a administrar o hiospital. A empresa atende 100% pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) em hospitais próprios ou sob concessão onerosa, como é o caso de Carlópolis.

O centro médico já atua neste segmento há 13 anos e é também responsável pela administração, por meio de concessão, de hospitais em Santa Mariana, Faxinal e Quatiguá. Segundo o diretor-presidente, apenas no Hospital Santa Alice, em Santa Mariana, são realizados seis mil procedimentos cirúrgicos anualmente.

Em Faxinal, ainda este ano, a meta é iniciar 200 procedimentos cirúrgicos mês, a mesma meta prevista para Carlópolis. “Atendemos pacientes de todos os municípios do Norte Pioneiro, além de outros dos Campos Gerais, Vale do Ivaí e alguns da região de Londrina”, adianta Vieira,

Com a reabertura do hospital, os moradores de Carlópolis vão contar com atendimento 24 horas no pronto socorro, maternidade, pronto socorro obstétrico, atendimento ambulatorial e cirurgias eletivas, geral, vascular e do aparelho digestivo, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e urologia.

Além disso, vai oferecer atendimento ambulatorial em cardiologia, endocrinologia, hematologia, gastroenterologia, neurologia, pediatria, exames emergências e ambulatoriais especializados, raio-x, ultrassonografia, tomografia, endoscopia, colonoscopia e mamografia, entre outros.