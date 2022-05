Recuperadas armas furtadas em Tomazina

Encontradas também munições e carregadores no Vale do Ivaí

Na madrugada do dia dois, indivíduos realizaram furto qualificado na cidade de Tomazina, sendo subtraídas diversas armas de fogo de uma loja agropecuária.

Após o ocorrido, iniciou-se uma integração entre as Agências de Inteligência do 2°BPM e 10° BPM/Apucarana, ocorrendo a troca de informações e alinhamento das diligências realizadas.

Através do conhecimento produzido, nesta semana, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Apucarana, Arapongas e Tomazina, obtendo os seguintes resultados:

– 5 maletas de arma de fogo

– 2 carregadores 9mm alongado 30 mum.

– 5 carregadores de 9mm

– 2 carregadores de .380

– 1 revólver Taurus .357 Mag. (Furtado no dia 2 maio)

– 91 munições de 9 mm

– 39 munições de .380

– 30 munições de .38

– 1 pistola Glock 9 mm

– 8,083 kg de crack

– 1,032 kg de cocaína

– 1 balança de precisão

– 25 pinos de cocaína

A ação contou com apoio das equipes CHOQUE Londrina, ROTAM (30BPM), Agência Regional de Inteligência do 2º CRPM (Comando Regional de Polícia Militar) e agentes de inteligência do 5º BPM – Londrina, 15º BPM – Londrina, 30º BPM – Londrina, 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) – Ibiporã, 7ª CIPM – Arapongas e 11ª CIPM – Cambé.