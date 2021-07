Rapaz de Carlópolis é campeão de laço

Netto Mansur ficou na primeira colocação em disputa no interior paulista

A cidade de Boituva, no Estado de São Paulo sedia um dos maiores e melhores eventos do Laço do Brasil, e tem atraído a atenção dos apaixonados pelo esporte, principalmente na categoria do Laço comprido.

Habilidade, equilíbrio, bom relacionamento com o cavalo e inteligência são pré-requisitos para a prática da prova esportiva Laço Comprido. A modalidade é uma tradição em festas de peão e rodeios e se está se tornando cada vez mais popular no Brasil.

Neste final de semana entre os dias 02 a 04 de julho deste ano, Netto foi campeão na modalidade Laço Comprido em uma das maiores e mais bem organizadas provas do setor, vindo a receber o troféu de Campeão 2021 da prova.

Nessa competição, o participante fica montado no cavalo e precisa laçar o boi que é solto à sua frente.

José Merhi Mansur Netto (fotos), de Carlópolis, com apenas 18 anos, vem se destacando e já se tornou um colecionador de prêmios, no decorrer dos anos, sendo campeão nos anos anteriores em diversas provas do gênero.

Apaixonado por rodeios, Netto é filho do médico e vereador José Merhi Mansur Filho(PSD), conhecido como Dr. Zezinho, e da Professora Amanda Amaral Mansur, e desde criança convive cercado por rodeios e cavalos, hoje sendo destaque nos eventos que participa.

Ao contrário do que muitos acreditam, a prova do Laço Comprido não machuca ou tortura os bois, já que o único objetivo é realmente laçá-los, sem a necessidade de imobilização. Além deles, os cavalos são bem tratados, até mesmo porque precisam estar saudáveis para terem um bom desempenho na competição, e que se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil no ano de 2016.