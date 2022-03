Piloto Rafa Espíndola retorna ao Brasileiro

Rafa Espíndola está de volta ao Campeonato Brasileiro de Rally Baja. O bicampeão anunciou seu retorno ao lado da Pro Tork Racing Team, com o objetivo de conquistar mais um título na categoria Brasil. A abertura da temporada acontece neste fim de semana, dias 26 e 27, durante o 16º Rally Cuesta, em Botucatu (SP).

O roteiro terá 394 quilômetros de percurso, divididos em quatro especiais (trechos cronometrados), sendo duas por dia, passando por belas paisagens da região. No sábado, haverá um prólogo de 14 quilômetros para definição do grid de largada. A base do evento será no Ginásio Municipal Governador Mário Covas.

Para Rafa, a expectativa é excelente. “Baja é a modalidade que eu mais me identifico e me divirto, esse ano estou 100% recuperado das lesões e preparado mental e fisicamente para voltar ao meu verdadeiro ritmo”, afirma o catarinense campeão da Brasil em 2010 e da Super Production em 2019.

Confira a programação:

26/03 – Sábado

7h – Prólogo de 14 km

12h – Largada – 1ª Moto no parque de apoio

13h – Largada na especial

27/03 – Domingo

8h – Largada – 1ª Moto no parque de apoio.

15h30 – Premiação – Primar Plaza Hotel (almoço opcional)

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.