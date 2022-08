Protetor de latas ‘Beba Bem’ se torna atração em Barretos

Você sabia que ao encostar seus lábios em uma latinha de cerveja, está tendo contato imediato com milhares de bactérias e fungos que, em alguns casos, podem ser extremamente prejudiciais à sua saúde, como intoxicação alimentar, pneumonia, diarreia, vômito, febre, dores abdominais, conjuntivite, otite, infecção urinária. Isso sem contar os riscos de vírus, que aí tornam os casos ainda mais graves. O estudo foi feito pelo laboratório da Universidade Federal de Campinas, e exibido em matéria especial pelo Programa Mais Você, da Rede Globo.

Mas foi pensando justamente nesse cenário que a Beba Bem, uma empresa carioca com cinco anos de existência, criou o Protetor de Latas, um produto sustentável, não descartável, prático, higiênico e atóxico que é encaixado através de um dispositivo exclusivo que evita com que o líquido tenha contato com a parte externa da lata, garantindo total segurança para evitar contato com doenças e sujeiras ao ingerir o produto.

Em tempos de pandemia e o surgimento global de tantos vírus, nunca a utilização de ferramentas que possam proteger nossa saúde estiveram tão em alta, e o Beba Bem chega com tudo exatamente nesse momento em que estamos preocupados mas também não abrimos mão de momentos divertidos, leves e de confraternização.

Presente em centenas de estabelecimentos comerciais de norte a sul do Brasil, e também nas festas mais badaladas, o Beba Bem chegou à Festa do Peão de Barretos, como prova de sua qualidade testada e aprovada que chamou a atenção dos organizadores de um dos maiores eventos do calendário brasileiro. E por vivermos em um país onde a produção anual de latas chega à casa dos 30 bilhões, o protetor, que foi criado em oito versões diferentes de cor e ainda pode agregar marcas em sua estrutura, transformando-se em uma ótima opção para brindes e comercialização, se mostra, também, um fonte inesgotável de renda para quem procura novas oportunidades.

