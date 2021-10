‘Sebrae nos Bairros’ em Jacarezinho

Atendimento gratuito aos empreendedores da cidade

Para facilitar o acesso ao atendimento gratuito da Sala do Empreendedor, a Prefeitura de Jacarezinho e o Sebrae/PR vão disponibilizar, entre os dias 4 e 8 de outubro, consultores em cinco bairros diferentes da cidade para tirar dúvidas sobre MEI, formalização, empreendedorismo e oferecer consultorias gratuitas nas áreas de Marketing, Finanças e Planejamento.

O projeto Sebrae nos Bairros é voltado tanto para quem tem um pequeno negócio e precisa de apoio e orientação para melhorar a gestão, como para aqueles que só têm uma ideia no papel e não sabem nem por onde começar o sonho de empreender. Os interessados podem se inscrever antecipadamente para receber atendimento pelo link: https://bit.ly/3m5dYke.

Após a inscrição, um atendente da Sala do Empreendedor de Jacarezinho entrará em contato por telefone para combinar o horário de atendimento. O agente da Sala, Alexandre Alves da Silva, diz que o espaço permanecerá aberto durante a próxima semana normalmente, mas com equipe reduzida. “Nos bairros serão oferecidas as mesmas soluções especializadas. O objetivo é levar os nossos serviços a mais pessoas”, conta. Em média, o espaço realiza de 450 a 600 atendimentos por mês.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que também é empreendedor, diz que esse programa do Sebrae/PR é importante para fomentar negócios já existentes e impulsionar novas iniciativas. “Estar presente nos bairros entendendo cada realidade, apresentando soluções e se aproximando do público geral são ações fundamentais para quem já empreende ou quem quer começar a empreender”, afirma. Para Palhares, o fortalecimento dos pequenos negócios dos bairros é de grande importância para a economia do município.

A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, explica que a Sala do Empreendedor Itinerante vai oferecer orientações para quem quer abrir um negócio e acesso a todas as soluções do Sebrae/PR disponíveis para as pequenas empresas. “Queremos fomentar o empreendedorismo e o comércio local, informar a população sobre os serviços que a Sala oferece gratuitamente para atender as demandas de todos os setores”, aponta.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Confira, abaixo, a agenda itinerante do Sebrae/PR e Sala do Empreendedor:

04/10 – Segunda-feira

Bairro Aeroporto – Escola Silvestre Marques: Rua Fernando Botarelli, 801

05/10 – Terça-feira

Bairros Villa Setti/ Pompéia III -Escola Renato Azzolini: Rua Dr. Yolando Rocha Baptista, 140

06/10 – Quarta-feira

Bairro Vila São Pedro – Escola Ismenia lima Peixoto: Rua Rio Grande, 775

07/10 – Quinta-feira

Bairro Parque Bela Vista – Campus UENP – Ciências Humanas e da Educação – Auditório PDE: Rua Padre Melo, 1200

08/10 – Sexta-feira

Bairro Centro – Sala do Empreendedor: Rua Antônio Lemos, 916

Mais informações pelo telefone da Sala do Empreendedor: (43) 3911-3056.