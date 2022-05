Projeto de Jacaré conquista prêmio Sebrae de Educação

Segunda edição da premiação aconteceu durante o Congresso Bett Educar Brasil

O Sebrae realizou o anúncio dos vencedores da 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora e duas iniciativas paranaenses foram reconhecidas nacionalmente. O projeto ‘Lixo é responsabilidade, sustentabilidade e renda’ recebeu o troféu Ouro na categoria Ensino Fundamental – Anos Iniciais, e o ‘Projeto Kucaracha’ levou o troféu bronze na Educação Profissional.

A solenidade de premiação foi realizada como parte da programação do Congresso BETT Educar 2022, considerado um dos mais importantes eventos de educação e inovação da América Latina. O Sebrae, em parceria com o Ministério da Educação, reconheceu o trabalho de educadores que se destacaram na adoção de práticas e metodologias inovadoras de ensino do empreendedorismo para jovens e adolescentes.

“O Prêmio iniciou no Paraná, onde já estamos em nossa quarta edição. Ver essas ações estaduais sendo reconhecidas em nível nacional é uma enorme conquista. Com o prêmio, temos a possibilidade de motivar e reconhecer o trabalho de professores que tenham implementado projetos, práticas e cursos em prol do desenvolvimento da educação empreendedora”, diz a consultora do Sebrae Paraná, Sonia Shimoyama.

Em sua segunda edição (a primeira foi realizada em 2020), o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora consolida-se entre os educadores como uma oportunidade de desafiar os alunos a enxergarem além do que se vê, com criatividade.

Regiane Freitas Pereira de Meira conquistou o troféu de ouro, categoria Ensino Fundamental – Anos Iniciais, pelo projeto ‘Lixo é responsabilidade, sustentabilidade e renda’, onde foram reciclados cerca de 500 quilos de resíduos. A professora atua na Escola Municipal do Campo Nicolau Morais de Castro, de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Conquistar o prêmio foi emocionante. Somos de uma escola do campo e ter o trabalho reconhecido é um grande incentivo, reforça que as nossas ações devem ser pautadas no compromisso ao ensino de boas práticas que possam ser levadas para a vida dos estudantes. O Sebrae é nosso parceiro para que a educação de qualidade aconteça”, celebra Regiane.

Realizado no Instituto Federal do Paraná (IFPR), no campus de Jacarezinho, o Projeto ‘Kucaracha’ conquistou o troféu bronze, categoria Educação Profissional. A iniciativa, idealizada por Fabíola Dorneles Inácio, trabalha a antropoentomofagia como alternativa proteica na alimentação humana. Antropoentomofagia é o consumo de insetos ou de produtos derivados deles pelo ser humano.

“O nível dos trabalhos apresentados era muito alto e receber esse troféu de bronze só aumenta ainda mais a nossa sensação de felicidade e de gratidão por trabalhar nesse projeto. Isso estimula ainda mais ideias inovadoras para continuar nesse trabalho. Só temos que agradecer todo o apoio”, disse Fabíola.

O Paraná ainda contou com a participação do projeto Feira do Empreendedor, na categoria Educação Superior, realizado pelo professor Marcos Correa na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Paranaguá.

Premiação

Todos os vencedores estaduais e nacionais ganharam troféus personalizados e terão suas práticas divulgadas nacionalmente. Além disso, recebem: bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 da Faculdade Sebrae (360h), para os vencedores estaduais; bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 (360h) para os finalistas nacionais; e bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 (360h) e missão técnica nacional totalmente custeada pelo Sebrae, para os vencedores nacionais.



Resultado

Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Ouro: Regiane Freitas, Campo Largo (PR) – Projeto ‘Lixo é responsabilidade, sustentabilidade e renda’

Prata: Verônica Ximenes, Barra dos Coqueiros (SE) – Projeto ‘Colhendo os frutos do JEEP’

Bronze: Valda Nascimento, Macapá (AP) – Projeto ‘Plante-me e descubra quem sou’

Ensino Fundamental – Anos Finais

Ouro: Gonçalo Lopes, Piracuruca (PI) – Projeto ‘Matemática e Meio Ambiente: do lixo ao luxo! Parte 02’

Prata: Anselmo Augusto, Belém (PA) – Projeto ‘Reusetech – Reutilizando resíduos sólidos para a educação tecnológica’

Bronze: Pábula Nataely, Santana (AP) – Projeto ‘O empreender na escola: espetáculo Circo Almirante da Alegria’

Ensino Médio

Ouro: Joseane Pasquali, Pelotas (RS) – Projeto ‘Beep Factory – um dispositivo para aumentar a segurança das pessoas surdas ou com limitações auditivas na indústria’

Prata: Edson Sousa, Bacabal (MA) – Projeto ‘Papel reciclado com a fibra de babaçu’

Bronze: Danilo Freire, Campina Grande (PB) – Projeto ‘InSocialTec’

Educação Profissional

Ouro: Ivanilde Cordeiro, São Luís (MA) – Projeto ‘O projeto coworking IFMA 2020 – Empreender no mundo digital para superar a crise de Covid 19’

Prata: José Augusto Andrade, Aracaju (SE) – Projeto ‘Produção de escudos faciais e máscaras no combate à pandemia’

Bronze: Fabíola Dorneles, Jacarezinho (PR) – Projeto ‘Kucaracha’

Educação Superior

Ouro: Marcelo Camponez, Vila Velha (ES) – Projeto ‘Inovaweek’

Prata: Daniel Fernandes, Goiânia (GO) – Projeto ‘Engenheiros da Infância’

Bronze: Rodrigo Augusto Rocha Baluz, Parnaíba (PI) – Projeto “Carnaúba Valley: comunidade de startups, tecnologia e empreendedorismo da região norte do Piauí’



O prêmio

Criado com o objetivo de reconhecer professores de todo o Brasil que incentivem experiências, práticas e iniciativas empreendedoras entre os alunos, o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora é dividido em cinco categorias: Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio, Educação Profissional e Educação Superior. Os projetos são classificados por nível – ouro, prata e bronze. No total, foram inscritas cerca de 700 iniciativas, sendo 76 projetos paranaenses. Em 2021, a linha de Educação Empreendedora do Sebrae Paraná atendeu 214.220 alunos, 7.236 professores, em 1.159 escolas, de 155 municípios.

Assessoria de Imprensa Sebrae Paraná

Telefones: (43) 99917-7751| (41) 3330-5895

www.pr.agenciasebrae.com.br