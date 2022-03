Projeto ‘Absorvendo Afeto’ inicia distribuição em Jacarezinho

Se propõe a fornecer absorventes íntimos às alunas da Rede Municipal

Marcando uma nova fase para estudantes e toda a comunidade escolar se iniciou o Projeto: Absorvendo afeto, que tem sido conduzido por uma frente intersetorial nasceu após aprovação do projeto de lei do legislativo, de autoria da vereadora, Luciane Alves (PSD), sancionado pela lei municipal n° 3.698/2021, o qual institui a obrigatoriedade do fornecimento de absorventes as alunas da Rede de Ensino, em situação de Vulnerabilidade.

A Frente Intersetorial, realizou a primeira distribuição na manhã de hoje (24), com a entrega dos absorventes às escolas da rede municipal nesta terça-feira. A ação representa mais um passo importante na execução projeto, cuja finalidade é garantir dignidade menstrual às estudantes através do acesso a produtos higiênicos adequados e informações importantes para a saúde, porém abordar questões relativas a violência contra mulher.

O projeto é elaborado e executado em parceria pela Câmara de Vereadores, Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, da Assistência Social e Ordem dos Advogados – Subseção Jacarezinho. A vereadora, Luciane Alves, afirma que o projeto é muito importante, pois, com ele, se proporcionará mais dignidade às meninas que estudam na rede municipal de ensino, ao mesmo tempo em que um problema grave da sociedade será enfrentado, que é a pobreza menstrual.

“Desde que a parceria dessa frente foi firmada, temos nos empenhado para torná-lo realidade e, agora, com o início da distribuição dos absorventes para as escolas municipais, avançamos nesta grande iniciativa, combatendo uma questão que já é discutida no país inteiro. Paralelo à entrega dos absorventes, realizaremos diversas ações de conscientização, com uma equipe multidisciplinar e que envolverão não apenas as meninas, mas suas famílias também”, finalizou a vereadora Luciane Alves.