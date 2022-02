Programa preenche vagas qualificadas no Norte Pioneiro

Proposta do Governo oferece estágio e vagas à pessoas com nível superior ou técnico ou tecnólogo

Estudantes de Jacarezinhoganharam mais oportunidade de colocação no mercado de trabalho. O município do Norte Pioneiro é o primeiro fora da capital a aderir ao programa Master Job Paraná, do Governo do Estado. O programa oferece vagas de emprego a pessoas com nível superior ou técnico ou tecnólogo e encaminhamentos de universitários para vagas de estágio. A adesão ocorreu na sexta-feira (18) e representa uma das ações da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho promovida em Jacarezinho. Outras ações são direcionadas a conquista de emprego, proteção e atenção a crianças e adolescentes e à população em situação de vulnerabilidade. O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, oficializou a adesão do município. “Jacarezinho é uma cidade universitária e o Master Job Paraná servirá como referência para os profissionais de nível superior e técnico da região do Norte Pioneiro que procuram uma oportunidade”, afirmou Leprevost. EMPREGO– O programa Emprega Mais Paraná cadastra trabalhadores em busca de emprego e encaminha os que já têm qualificação para as vagas disponíveis na região. O secretário visitou o novo espaço onde funcionará a Agência do Trabalhador do município.

“O Paraná tem a maior rede de Agências do Trabalhador do Brasil, em 216 municípios. Nas cidades onde elas não estão instaladas, estamos criando postos avançados com o objetivo de atender toda a população paranaense. Essa rede de Agências e postos avançados nos garantiu o primeiro lugar no Brasil em número de empregos via Agências do Trabalhador, com 110.011 novos postos de trabalho”, disse o secretário Ney.

“Estamos procurando trazer mais investimentos para a nossa cidade, porque essa parceria com os empresários cria novos empregos”, afirmou o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

PEDAGOGIA– A chefe do Departamento de Políticas para Crianças e Adolescentes, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, Angela Mendonça, realizou a palestra “Pedagogia da Pandemia”, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre os programas atendidos pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA), destinados à infância no cenário da pandemia.

“Nós falamos para as associações de pais e funcionários das escolas, que têm atuação direta com os estudantes e elas podem e devem ter inscrição nos conselhos municipais da criança e também podem receber recursos do CEDCA. Essas organizações podem desenvolver programas, projetos e ações de enfrentamento à violência, cyberbulling, atividades culturais e esportivas como forma de prevenção à violência”, explica Angela Mendonça.

ASSISTÊNCIA– O secretário participou também da inauguração de uma unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que vai atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

“Temos em Jacarezinho cerca de 2.300 famílias em situação de extrema pobreza, essa nova unidade será fundamental para que possamos atender melhor esse público. Uma das funções será a de realização de cursos para as pessoas que cumprem penas alternativas”, conta o secretário de Assistência Social de Jacarezinho, Nelson Pereira Cardozo.

INFÂNCIA– Também foram oficializadas as adesões ao programa Força-Tarefa Infância Segura do município de Jacarezinho, pelo prefeito pelo Marcelo Palhares, e dos municípios da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), representados por Luiz Henrique Germano, prefeito do município de Siqueira Campos.

A Amunorpi que aderiu à Força-Tarefa Infância Segura representa: Abatiá, Andira, Barra do Jacaré, Cambara, Carlopolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatigua, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São Jose da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.