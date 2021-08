Professora Regina Garret comemora 80 anos

Ícone da educação de Santo Antônio da Platina continua bonita e forte

Ela foi professora por 47 anos, de agosto de 1957 aos 16 anos de idade até julho de 2005. quando foi diretora da Escola de Comércio de SAP, diretora do Colégio Estadual Ubaldino do Amaral, deu aulas no Rio Branco, Santa Terezinha, e em Jacarezinho. Também no Colégio Tia Ana Maria.

Casada com o saudoso José Pereira do Banco do Brasil por 46 anos, tem cinco filhos: Luciano, Iracéles, Isabelle, Haluana e Regininha, além de seis netos.

Historiadora e Escritora com dois livros publicados merece todas as honras e homenagens.