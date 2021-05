Professora perde mãe e padrasto em três dias

Ambos por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Claudina Dirce Ribeiro (foto) , de 76 anos, perdeu a vida na tarde deste domingo, dia três, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, três dias depois do marido, Carlos Alberto Meira, 64, falecer, ambos da Covid-19.