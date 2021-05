Carlópolis lamenta morte de professora

Ela estava em recuperação mas não resistiu

Nesta segunda-feira, dia 10, o falecimento de Celeide Robles da Silva Gama, de 72 anos, foi confirmado na cidade de Carlópolis.

Ela trabalhou durantes muitos anos como professora, contudo, já estava aposentada. Era casada com Otto, que trabalha na prefeitura local.

De acordo com as informações, a mulher foi vítima de um infarto, chegou a ser socorrida e ficou de recuperação, mas não resistiu e morreu no hospital.

O corpo ficou no Velório Municipal Lauro Soares e o sepultamento realizado em torno de 17h15m desta segunda. Despedida foi restrita à família, devido à pandemia da Covid-19.