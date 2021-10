Ficafé: Produtora de Pinhalão vitoriosa

Evento remia cafés especiais e abre espaço para outros produtos diferenciados; feira recebeu mais de 2,3 mil inscrições e promoveu concurso e leilões

A 14ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro (Ficafé) e a segunda no formato 100% digital terminou na noite desta sexta-feira (29).

Neste ano, a programação foi ampliada, com conteúdos sobre a produção de cafés especiais e com Indicação Geográfica (IG) e oficinas para coffee lovers (amantes do café), até informações e conhecimento sobre produtos certificados, fruticultura, agroindústria familiar e alimentos orgânicos, que ficarão disponíveis gratuitamente para visualização nos próximos 30 dias. O evento foi transmitido por meio de uma plataforma digital e aplicativo exclusivos.

Ao todo, foram promovidas 26 palestras e oficinas. A feira recebeu cerca de 2,3 mil inscrições, obteve uma média de 228 acessos por sala e contou com a participação de pessoas de 17 diferentes Estados. No último dia do evento, que começou na quarta (27), foram divulgados os resultados do 9º Concurso Sabores do Norte Pioneiro do Paraná e do leilão dos lotes de cafés especiais.

Neste ano, a competição recebeu 11 lotes, sendo 7 na categoria Cereja Descascado e 4 na categoria Natural. Os lotes foram classificados por pontuação e a nota de corte foi 84 pontos, segundo a metodologia SCAA de Avaliação Sensorial.

Cada categoria premiou três produtores. O café que levou o primeiro lugar na categoria Cereja Descascado foi o do produtor Pablo Ribeiro dos Santos, da Estância Serrana, Congonhinhas. Os grãos receberam 86 pontos e foram leiloados por R$ 1,2 mil a saca de 30 quilos.

Já a vencedora na categoria Natural foi a cafeicultora Solange Aparecida Pereira Braga (foto principal), de Lavrinha, Pinhalão, com 84,75 pontos. O lote foi leiloado a R$ 1 mil a saca de 30 quilos.

Solange é uma das mulheres produtoras que a região tem orgulho. Seu café foi produzido no sítio Raízes em Pinhalão, a 620m de altitude. Um Catuaí Vermelho em processamento natural que é um espetáculo à parte, e coloca de vez o Paraná no mapa dos cafés especiais.

Vinte e cinco cafeterias e torrefações se inscreveram para arrematar os lotes de cafés especiais oferecidos durante a feira.

O produtor e membro da Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Ricardo Batista dos Santos, comemora a classificação dos cafés de praticamente toda a família no concurso deste ano.

Santos é pai do Pablo, que ficou em primeiro lugar, e ele próprio também obteve ótima pontuação e resultado no leilão, com sacas de 30 quilos comercializadas por R$ 950. A filha também conseguiu classificação no concurso. “É muito gratificante participar mais um ano e ser premiado, é um concurso de alta qualidade e muito importante para valorizar o trabalho dos produtores e nos colocar em contato direto com as cafeterias”, afirma.

Apesar das perdas causadas pela seca e geada, os produtores do norte pioneiro conseguiram apresentar cafés de ótima pontuação e qualidade, referendando o trabalho que tornou a região referência na produção de grãos especiais. “Além do café, neste ano, a feira se voltou para outros produtos, especialmente na fruticultura, com o envolvimento de importantes parceiros, como o IDR-PR. É um passo importante para que o norte pioneiro seja reconhecido pelos produtos diferenciados”, destaca o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello.

Realização – A 14ª edição do evento é uma realização do Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-PR) e Prefeitura de Jacarezinho. A feira conta com o apoio do Sindicato dos Corretores de Café no Estado do Paraná (Sincafé), Fecomércio PR, Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná (Amucafé), Probat, Leogap, Bunn e Npdiario.