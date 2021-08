Pro Tork vence na abertura do Brasileiro de Velocross 

Rafael Faria ganha em Arroio do Meio (RS) com rígido protocolo sanitário diante da Covid-19

A primeira das três etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross aconteceu neste fim de semana, no município de Arroio do Meio (RS). Rafael Faria foi o destaque Pro Tork ao vencer a 250cc Pró e ser o segundo colocado na VX1. A disputa seguiu um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

Para o paranaense, foi um bom resultado. “Na 250cc Pró larguei na frente e mantive até receber a bandeira quadriculada. Na VX1 sai um pouco mais atrás, mas fui ganhando posições. Foi um grande evento, estou feliz com meu desempenho”, afirma o decacampeão nacional na modalidade.

A maior fabricante de motopeças da América Latina contou ainda com outros pilotos, porém, não se saíram tão bem. Jacson Keil foi o quinto na VX1, na FLN e na VX2, além de sétimo na 250cc Pró. Paulo Stedile foi o nono na VX4 Especial. Sandro Alexandre o décimo na VX3 Nacional e oitavo na VX4 Nacional. Já Ana Fietz caiu no treino da VXF Nacional e machucou o punho, ficando de fora da corrida.

De volta as suas cidades, eles focam no treinamento em busca dos títulos da temporada. O Campeonato Brasileiro de Velocross ainda não tem definida a data da segunda etapa, mas ela deve ser divulgada em breve pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.