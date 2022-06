Pro Tork vence duas categorias no Brasileiro de Enduro

Be Tiburcio chamou a atenção nas sétima e a oitava etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro, realizadas em Aracruz (ES). Ao fazer uma participação especial no evento, o jovem piloto garantiu duas vitórias para a Pro Tork / KTM Racing Team. Líder invicto da categoria MXJR no Campeonato Brasileiro de Motocross, Be resolveu se aventurar em algumas provas da modalidade. E chegou ditando o ritmo, com uma tocada incrível, levou a equipe ao lugar mais alto do pódio não apenas na Youth, mas também na Geral. O percurso teve cerca de 38 km, com três especiais: uma de 4,6 km em região de pedreira e plantação de eucalipto; outra de 3,1 km em trechos de pasto, lajes e pedras; e por fim mais 3,5 km em um terreno duro dentro da cidade. Foram três voltas no circuito no sábado, contando a de reconhecimento, e mais três no domingo. Agora, Be volta a focar no nacional de motocross, pegando firme nos treinos e também na preparação da motocicleta. Sua expectativa é conquistar mais uma vitória na próxima rodada, programada para acontecer entre os dias 24 e 26 de junho, em Interlagos (SP).