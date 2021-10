Pro Tork vence cinco categorias no Velocross

No Campeonato Paranaense no município de Contenda

A Pro Tork Racing Team começou a temporada do Campeonato Paranaense de Velocross do jeito que gosta, comemorando várias vitórias no lugar mais alto do pódio. A abertura 2021 aconteceu neste fim de semana, dias 16 e 17 de outubro, junto a Super Copa Integração, no município de Contenda (PR).

Destaque para Rafael Faria (foto), que venceu as categorias principais. “Na 250cc Pró larguei na frente e abri uma vantagem legal, cruzando o arco de chegada com uns 10 segundos de diferença. Já na VX1 saí atrás e vim recuperando, consegui assumir a ponta na última volta”, explica.

A equipe ainda venceu com o piloto Rodrigo Taborda – na classe VX3 Especial; e Márcio Lago, na VX4 Nacional e na VX4 Especial. Taborda somou bons resultados em mais corridas, como um terceiro lugar na VX1 e um quarto na 250cc Pró.

Outros pilotos Pro Tork que mandaram ver foram: Jacson Keil – segundo na 250cc Pró, VX2 e VX1, Ana Fietz – segunda na VXF Nacional, Alex Júnior – terceiro na 250cc Pró e quarto na VX1, Jocimar Ferreira – quarto na Street 200cc, Anilton Ximenez – quinto na VX45 Nacional, Sandro Alexandre – segundo na VX45 Nacional, Alencar Krefta – terceiro na VX45 Especial, na VX50 Especial e na VX3 Especial.

De volta as suas cidades, os atletas retomam o treinamento já pensando no próximo desafio. O Campeonato Paranaense de Velocross irá reunir os competidores nos dias 6 e 7 de novembro, em Campina Grande do Sul, junto ao Brasileiro da modalidade. A promessa é de muita adrenalina para o evento.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.