Pro Tork soma quatro vitórias no Motocross

Na quinta etapa do Sportbay Paranaense de Motocross

O Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2022 teve sua quinta etapa realizada no fim de semana, dias 23 e 24 de julho, em Pontal do Paraná, litoral norte do estado.

A Pro Tork Racing Team somou quatro vitórias e pontos importantes em busca dos títulos desta temporada.Entre os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina, destacaram-se: Willian Guimarães – primeiro colocado nas categorias MX4 e MX45, Rodrigo Taborda – vencedor da MX3 Especial e Alencar Krefta – ganhador da MX50, além de quinto na MX40 e na MX45.Mas também levaram a equipe ao pódio os atletas Rafael Faria – terceiro lugar na classe principal, a MX1, Tiago Garcia – quinto colocado na MX35 Especial e Belinha Garcia – quinta na Minimotos.

De volta às suas cidades, os competidores retomam o treinamento físico e com motocicleta, já pensando na próxima rodada.

Ela está programada para acontecer nos dias 20 e 21 de agosto, em Clevelândia. As inscrições serão abertas em breve no site www.eventos.sportbay.com.br

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.