Pro tork soma duas vitórias em São Paulo

Anthony Rodriguez e Kevyn de Pinho fizeram a festa da equipe

Neste sábado, dia 25, a Pro Tork KTM Racing Team comemorou a conquista de duas vitórias na abertura do Arena Cross 2021, realizada na cidade de Caraguatatuba, localizada no litoral norte paulista. Anthony Rodriguez e Kevyn de Pinho foram os responsáveis pela festa da equipe.

O evento teve início com a disputa do Duelo 1×1, no qual Rodriguez e o adversário Hector Assunção se chocaram logo no começo e foram ao chão. O piloto Pro Tork/KTM se recuperou rapidamente e conseguiu buscar dois pontos na classificação, saindo na frente na categoria principal.

Na primeira bateria da Pró, Rodriguez largou em segundo lugar e recebeu a bandeira quadriculada na mesma posição. Já na prova seguinte, ele conseguiu imprimir um ritmo forte, conquistando a vitória. “Tive problemas na primeira corrida quando eu caí, mas consegui voltar e fazer uma boa bateria final”, disse o líder.

Já na 65cc, para crianças de sete a 12 anos, o destaque foi Kevyn, brasileiro que mora nos Estados Unidos, vencendo de ponta a ponta. “Fiz uma largada boa com o meu irmão, Kayki. A pista é bem diferente do que estamos acostumados lá fora, então fiquei muito feliz com o desempenho”, afirma.

A equipe ainda conseguiu um bom resultado com Gabriel Andrigo na classe AX2. Apesar de sair na frente após a queda do gate, ele acabou perdendo a posição para encerrar em segundo.

O Arena Cross 2021 terá três etapas, sendo a próxima programada para acontecer no dia 16 de outubro, em Jundiaí (SP). A expectativa da Pro Tork KTM Racing Team é de seguir conquistando bons resultados rumo aos títulos da temporada