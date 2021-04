Pro Tork renova patrocínio

Com a Federação Paranaense de Motocross

Pro Tork e Federação Paranaense de Motociclismo renovaram o patrocínio para a realização das competições de motocross e velocross pelo 22º ano consecutivo. Em tempos de pandemia, a maior fabricante de motopeças da América Latina faz questão de reafirmar seu compromisso com o esporte, principalmente no estado em que está situada.

A entidade está trabalhando na organização das provas em parceria com órgãos sanitários e irá seguir todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. E os pilotos podem se preparar pois a estreia do Campeonato Paranaense de Motocross acontece já neste fim de semana, dias 24 e 25 de abril, em uma super pista no Autódromo Internacional de Cascavel.

Duas grandes ações da marca nas competições também seguem valendo para esta temporada. A inscrição subsidiada, na qual o atleta participa de graça ao utilizar determinados equipamentos Pro Tork. E a disputa da categoria TR Adulto, na qual competidores acima de 18 anos aceleram a minimoto original da patrocinadora, em busca de uma premiação de R$ 5 mil por etapa.

Para o presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, Gilberto “Juba” Rosa, a renovação do patrocínio é uma grande conquista. “Estamos muito felizes com o apoio da empresa, o que demonstra confiança em nosso trabalho. A expectativa é boa, mesmo diante da pandemia. Com o suporte das autoridades, conseguiremos fazer boas provas”, explica.

Sobre a Pro Tork

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal e hoje serve de referência para o todo mercado.