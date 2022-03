Pro Tork Racing Team busca vitórias no Brasileiro de Enduro

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade terá suas terceira e quarta etapas realizadas neste fim de semana, dias 12 e 13, durante o tradicional Pampas Off Road, com base na cidade de Canela (RS). A Pro Tork Racing Team é presença confirmada com Emerson Loth, atual campeão da categoria Master, e Jony Jachtchechen, vice da Over 40.

No sábado o percurso contará com cerca de 120 quilômetros, saindo de Canela rumo a Três Coroas, retornando depois para o mesmo local da largada. Já no domingo os competidores irão encarar um trajeto um pouco mais longo, com aproximadamente 160 km, entre Canela e São Francisco de Paula. A prova costuma ser extremamente técnica, principalmente embaixo de chuva, com muitas pedras lisas.

Por isso, os pilotos Pro Tork fizeram uma preparação especial. Emerson está em terceiro na classificação, enquanto Jony é o segundo, e ambos almejam subir ao lugar mais alto do pódio para somar pontos importantes. “É uma prova em que tudo pode acontecer, principalmente se depender do clima. Vamos para dar o nosso melhor, independente da situação. A expectativa é boa”, afirma Emerson.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.