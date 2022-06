Pro Tork participa da “Feira Moto Sudeste”

Maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes apresentará muitas novidades

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é presença confirmada na Feira Moto Sudeste. O evento acontece nos dias 24 e 25 de junho, no Espaço Zarzuela (foto) , localizado na cidade de Limeira (SP).

Com 35% da frota de motocicletas do país, a região se destaca no mercado devido a grande variedade de marcas e modelos rodando em todas as faixas de potência. Além disso, é o berço do mercado no Brasil, tendo mais de 50% dos fabricantes de peças e acessórios.

Logo, a expectativa da Pro Tork é explorar bem seu catálogo de produtos, composto por mais de 40 mil itens, divididos nas linhas street e off road. O objetivo é receber e estreitar o relacionamento com antigos clientes, além de firmar novas parcerias comerciais.

Serviço:

O que: Feira Moto Sudeste

Onde: Espaço Zarzuela – Limeira (SP)

Quando: 24 e 25 de junho

Credenciamento e informações: www. methodusconsult.com.br/feiramotosudeste

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40 mil itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.