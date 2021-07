Pro Tork no pódio em Santa Catarina

Disputa aconteceu neste fim de semana na cidade de Itapema

Luciano “Boca” de Oliveira (foto) levou a Pro Tork ao pódio na abertura do Catarinense de Velocross, campeonato que também leva o patrocínio da maior fabricante de motopeças da América Latina. A disputa aconteceu neste fim de semana, dias 24 e 25 de julho, na cidade de Itapema, seguindo um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

Correndo na categoria VX3 Especial, o piloto chamou atenção pela tocada forte desde o treino cronometrado, no qual conseguiu o segundo melhor tempo entre os participantes. E sua corrida foi de recuperação, após largar em terceiro e atacar, acabou tocando em alguns pilotos, deixando a moto morrer, vindo de último para acabar em quarto.

Para ele, um excelente resultado. “Fiquei muito feliz com o meu desempenho, consegui ser rápido em uma pista bastante travada, difícil de ultrapassar. Preciso melhorar um pouco minha largada e mais uns detalhes para a próxima etapa, que deve ser divulgada em breve pela Federação Catarinense de Motociclismo”, disse.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.