Pro Tork no pódio do Brasileiro de Motocross

Terceira etapa do campeonato foi realizada em Fagundes Varela (RS)

A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross foi marcada por belas disputas neste fim de semana, dias 2 e 3 de outubro, na cidade de Fagundes Varela, localizada no Rio Grande do Sul. Os pilotos Pro Tork alinharam no gate e conquistaram bons resultados para a equipe.

Destaque para Kevyn de Pinho que venceu a 65cc, mantendo-se invicto na classificação. Além dele, subiram ao pódio: Willian Guimarães – segundo na MX4, Anthony Rodriguez – quinto na MX1, Fredy Spagnol – quarto na MX2, Gabi Andrigo – quinto na MX2, e Rodrigo Taborda – quinto na MX3.

Os atletas retornam para casa ansiosos pelo próximo evento, programado para acontecer no formato de rodada dupla, nos dias 19, 20 e 21 de novembro, em Atibaia, no estado de São Paulo. A expectativa da Pro Tork é de seguir somando pontos importantes na briga pelos títulos da temporada.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay