Pro Tork no pódio da abertura do Enduro de Regularidade

Jony Jachtchechen conquistou 2º lugar na disputa da categoria Master

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade teve início no último domingo, dia 20, com o XVIII Enduro das Pedras, no município de Guaraniaçu. Jony Jachtchechen (foto) foi um dos destaques na categoria principal, a Master, levando a Pro Tork Racing Team ao pódio com um segundo lugar.

A prova teve como base o Recanto da Rocinha, local onde ocorreu a largada e a chegada dos competidores. O percurso de 121 quilômetros exigiu bastante técnica e preparo físico, sendo composto por trilhas repletas de pedras, assim como diz o próprio nome do evento.

Jony venceu a primeira disputa, realizada na parte da manhã. Já na seguinte, ficou com o segundo lugar. “Foi muito concorrido, ponto a ponto. Eu consegui andar bem, fiquei feliz com o resultado e por somar pontos importantes na classificação”, disse o piloto de Curitiba.

Agora, de volta a sua cidade, ele retoma o treinamento focado nos próximos desafios. Nos dias 12 e 13 de março, ele encara a segunda rodada do Brasileiro de Enduro de Regularidade, em Canela (RS). Já o estadual tem sua etapa seguinte programada para acontecer em 27 de março, em União da Vitória.