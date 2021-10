Pro Tork no Campeonato Cordobés de Motocross hoje

Piloto defende liderança na sexta etapa da temporada em Córdova

José Felipe está pronto para representar a Pro Tork na sexta etapa do Campeonato Cordobés de Motocross, considerado o mais importante da modalidade na Argentina. A disputa iniciou sábado e termina neste domingo, dia dez, na pista La Quinta, no município de Córdova.

O piloto da maior fabricante de motopeças da América Latina lidera a classificação da categoria principal, a MX1, com 24 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Seu objetivo no evento será aumentar essa diferença, levando a equipe outra vez ao lugar mais alto do pódio.

Conhecido em seu país como Tigre, o atleta já foi campeão Argentino em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

>>> Assista a transmissão ao vivo aqui : www.crossprensa.com.ar

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.