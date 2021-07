Pro Tork larga no Velocross em SC

Disputa neste fim de semana seguindo rígido protocolo sanitário diante da pandemia da Covid-19

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross dará a largada na temporada 2021 neste fim de semana, dias 24 e 25 de julho, na cidade de Itapema. Além de patrocinar a disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina alinha no gate com Luciano “Boca” de Oliveira, na categoria VX3 Especial.

Boca foi o vice no ano passado e agora tem a expectativa de buscar o título para a equipe. “Passei a treinar mais forte há cerca de um mês, participei de algumas copas para ganhar ritmo. Estou animado na busca por um bom resultado”, afirma o piloto de Jaraguá do Sul.

O evento ocorre em uma nova pista de mil metros de extensão, especialmente preparada no motódromo, localizado na rua 706. Ele será restrito a equipes e seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19, incluindo testes, uso de máscara etc.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 10h30. Já no domingo, é retomada com o warm up, às 8h. A corrida do piloto Pro Tork está programada para acontecer às 11h40. Inscrições devem sem feitas no site www.eventos.sportbay.com.br.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.