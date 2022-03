Pro Tork lança novo Powercore 3 em aço carbono no Brasil

A Pro Tork acaba de apresentar ao mercado uma nova versão do seu renomado escapamento Powercore 3, o modelo Steel Technology.

Produzido em aço carbono, entrega excelentes níveis de potência para motocicletas street e off road, porém, com um preço ainda mais acessível. Aquela relação custo/benefício que só a maior fabricante de motopeças da América Latina consegue garantir.

O projeto contempla tubos bem dimensionados, garantindo maior potência em baixas, médias e altas rotações, além de retomadas certas nas saídas de curvas. Seu acabamento é de primeira qualidade, banhado no melhor cromo do mercado e soldas reforçadas. Isso sem falar no design agressivo que confere um belo visual. Tudo testado em dinamômetro e também nas pistas.

Encontre o novo escapamento Powercore 3 Steel Technology nas melhores lojas especializadas do Brasil, inclusive na Internet, em várias opções de cores. Mais informações sobre o lançamento podem ser obtidas no site www.protork.com ou com o time comercial do Grupo Pro Tork, através do telefone 43 3571-8500 ou pelo e-mail comercial@protork.com.