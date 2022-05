Pro Tork / KTM Racing Team no pódio em SP

Abertura da temporada aconteceu neste sábado, em Jundiaí (SP)

A Pro Tork / KTM Racing Team chamou atenção pelo desempenho na abertura do Arena Cross 2022, realizada neste sábado, dia 28 de maio, em uma pista especialmente preparada no município de Jundiaí (SP). Seus pilotos alcançaram o pódio em três categorias.

Na principal a Pró, João Pedro Pinho, foi consistente ao somar dois quartos lugares, mesmo após dois anos afastado das pistas. Já na AX2, Lucas Dunka impressionou com uma prova de recuperação, saindo de último após um acidente para terminar em segundo. Por fim, Zion Berchtold caiu nos treinos e mesmo machucado conquistou o terceiro lugar.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, os resultados foram extremamente positivos. Todos têm chances reais de brigar pelos títulos desta temporada. E, para isso, já retomam os treinos em suas cidades. A próxima etapa está programada para 2 de julho, em Caraguatatuba (SP).

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história.

Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!