Pro Tork / KTM Racing Team na liderança no Arena Cross Nacional

Piloto venceu categoria AX2 na segunda etapa da temporada em Caraguatatuba (SP)

A Pro Tork KTM Racing Team comemora a liderança da categoria AX2 conquistada por Lucas Dunka (foto) após vitória na segunda etapa do Arena Cross. O evento aconteceu no sábado, dia dois, em uma pista especialmente preparada no estacionamento do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.

O piloto catarinense chegou para a disputa com o segundo lugar na classificação. Desde os treinos, foi mostrando que não estava para brincadeira. E na prova não foi diferente, ditou o ritmo e levou o time ao lugar mais alto do pódio, somando pontos importante na briga pelo título.

Para o chefe de equipe, Antônio Jorge Balbi Júnior, foi um excelente resultado. “Fiquei feliz com o Dunka, além do Kevin de Pinho, que ganhou a 65cc, chegando a dar volta no segundo colocado. Na Pró o João Pedro Pinho torceu o tornozelo, complicando o desempenho. Agora é seguir trabalhando, estamos no caminho”, afirma.