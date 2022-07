Pro Tork KTM Racing Team busca vitórias

Segunda etapa da temporada acontece neste sábado em Caraguatatuba (SP)

A Pro Tork KTM Racing Team parte para a segunda etapa do Arena Cross com o objetivo de conquistar vitórias em três categorias. O evento acontece neste sábado, dia 2 de julho, em uma pista especialmente preparada no estacionamento do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.

Os destaques da equipe são os pilotos: Lucas Dunka – segunda colocado na classe AX2, Zion Berchtold – terceiro na tabela da 65cc e João Pedro Pinho – quinto na Pró. Segundo Pinho, a expectativa é excelente. “É um campeonato bem disputado, mas estamos animados na busca de bons resultados”, afirma.

Para assistir das arquibancadas, basta trocar dois quilos de arroz ou feijão na Concessionária Universo Honda (Rua Major Ayres, 379 – Centro) ou na Loja Sthill (Serramar Shopping). Os alimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade, que fará o repasse aos programas sociais da cidade.

Mas quem não puder estar presente, vale acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo YouTube, com programação especial, no canal Arena Live Brasil. A Pro Tork KTM Racing Team conta com sua torcida para subir ao pódio.

Serviço: Arena Cross – 2ª etapa

Data: 2 de julho

Local: Estacionamento do Serramar Shopping – Caraguatatuba (SP)

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão cada

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping)

Programação:

Abertura dos portões – 16h

Treinos classificatórios – 16h30

Início do evento – 19h

Provas – 19h30

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!