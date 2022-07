Pro Tork/Ibitipoca Off Road agita Enduro

O 32º Pro Tork Ibitipoca Off Road promete agitar a disputa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, neste fim de semana, dias 30 e 31 de julho, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte (MG). A Pro Tork Racing Team lidera duas categorias e espera um bom desempenho na penúltima etapa do nacional.

Emerson Loth é o destaque na categoria principal, a Elite, com 28 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Já Jony Jachtchechen é o primeiro na classificação da Over 40, somando 129 pontos a mais que o principal adversário. Lembrando que o regulamento prevê ainda o descarte do pior resultado.

A expectativa de ambos é fazer uma prova segura na reta final da competição. “É um grande desafio, um terreno bem diferente do que estamos acostumados no Paraná, repleto de pedras, no qual os pilotos da casa costumam se sair melhor. Eu mesmo venci o Ibitipoca apenas uma vez. Vamos pensando no campeonato”, explica Loth.

Em ambos os dias, serão aproximadamente 215 quilômetros de percurso explorando belas paisagens da região. A média alta de velocidade e o piso acidentado tornam a vida dos atletas ainda mais difícil. Emoção e adrenalina não irão faltar no evento, conhecido como o rali de regularidade mais charmoso do Brasil.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.