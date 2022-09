Pro Tork ganha 4 títulos no Sportbay Brasileiro/Motocross

A Pro Tork / KTM Racing Team é a equipe com o maior número de títulos no Sportbay Brasileiro de Motocross. Seus pilotos conquistaram quatro taças, duas delas de maneira antecipada, fazendo a festa na Super Final da temporada 2022. O evento aconteceu entre os dias 16 e 18 de setembro, na cidade de Rio Fortuna (SC).

Be Tiburcio chegou na última etapa com o caneco da 125cc 2T em mãos e ainda conseguiu alcançar o da MXJR, encerrando o ano invicto na categoria. O colega Gabriel Mielke também fechou a competição com vitória e com a taça na MX2JR. O outro campeão da Pro Tork / KTM foi João Pedro Pinho na 250cc 2T, já na rodada passada.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, foi um ano incrível. “Estou extremamente feliz com o desempenho de todos, fechamos com chave de ouro. Gostaria de parabenizar nosso time pelo dever cumprido, espero poder contar com todos eles em 2023, já dei início ao planejamento e estou muito animado”, afirma.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, contou ainda com outros atletas no Sportbay Brasileiro de Motocross. Destacaram-se: Zion Berchtold – terceiro lugar na classificação da 65cc; Kevyn de Pinho – quarto na MXJR; Jacson Keil – quinto na MX Nacional; Rafael Faria – quinto na MX3; e Alenkar Krefta – quinto na MX5.

De volta às suas cidades, os pilotos descansam um pouco para depois retomarem o treinamento físico e com motocicletas, focados agora nos campeonatos estaduais que ainda seguem abertos. A equipe tem boas chances no Paranaense e no Catarinense da modalidade.