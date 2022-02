Pro Tork foca títulos nos campeonatos paranaense e brasileiro de Velocross

Rafael Faria e Pro Tork seguem juntos pelo quarto ano consecutivo. O patrocínio entre o piloto de Almirante Tamandaré e a maior fabricante de motopeças da América Latina acaba de ser renovado. O objetivo é ser campeão nas categorias VX1 e 250cc Pró nos campeonatos Paranaense e Brasileiro de Velocross.

Faria é referência na modalidade, possui em seu currículo dez títulos nacionais, além de três no Paraná e outros três em Santa Catarina. Sua galeria conta ainda com um título no Brasileiro de Arenacross SX2, dois no Brasileiro de Arena Velocross e seis no Paranaense de Motocross.

Trabalhando na pré-temporada, ele se mostra otimista para as disputas. “Agradeço a Pro Tork por mais um ano juntos. Estou animado com a ideia de focar no velocross, confiante na busca por bons resultados para a equipe. Agora é treinar muito e ir para cima”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.