Pro Tork festeja dois títulos no Brasileiro de Motocross

A Pro Tork KTM Racing Team celebrou a conquista de dois títulos no Campeonato Brasileiro de Motocross, que teve suas duas últimas etapas realizadas entre sexta-feira (10) e domingo (12), no Motódromo Papaléguas, localizado na cidade de Ibirubá (RS). Kevyn de Pinho, na 65cc, e Willian Guimarães, na MX4, foram os destaques.

Mesmo com boa vantagem na classificação da 65cc, Kevyn foi para cima e alcançou mais uma vitória, garantindo a taça de maneira invicta. Já Willian se superou ao correr a categoria MX4 com uma fratura no dedo da mão, vencendo a prova e celebrando seu quarto caneco na competição nacional.

O time ainda se saiu muito bem com Fredy Spagnol na MX2, que somou um segundo e outro primeiro lugares nas somas das baterias, finalizando a temporada com o terceiro na tabela. Gabi Andrigo, novato na mesma classe, foi o quinto e o sexto colocado, encerrando o ano na sexta posição.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, o saldo foi bastante positivo. “Fechamos com chave de ouro, dois títulos, vitória com o Fredy, pódio do Gabi. Todos trabalharam duro, estou orgulhoso do desempenho. Agora é descansar e vir com força total em 2022. Nos aguardem”, finalizou.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.