Pro Tork expõe melhores produtos no 35º Encontro Motomagazine

Acontece nesta sexta-feira e sábado no Garbos Hotel em Mossoró (RN)

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é presença confirmada na 35ª edição do Encontro Motomagazine, que acontece nos dias 24 a 25 de setembro, no Garbos Hotel, em Mossoró (RN).

Os visitantes poderão conferir os melhores produtos do catálogo da empresa paranaense, que conta com mais de 40.000 itens dedicados ao street e ao off road. Entre eles, escapamentos e equipamentos de proteção, que se destacam pela melhor relação custo/benefício do mercado.

Como a feira é uma ótima oportunidade, o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, se mostra animado. “É uma região estratégica, com bastante potencial. Convido nossos clientes a prestigiar, além de interessados em fazer bons negócios”, afirma.

Serviço:

Evento: 35º Encontro Motomagazine

Data: 24 a 24 de setembro

Local: Garbos Hotel – Mossoró (RN)

Informações: www.luanda.com.br/encontro-motomagazine/

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.