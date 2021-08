Pro Tork defende lideranças no fim de semana

Campeonato de Enduro 2021 terá sua quarta rodada no fim de semana

O Campeonato Brasileiro de Enduro 2021 terá sua quarta rodada realizada neste fim de semana, dias 7 e 8 de agosto, na cidade de Aracruz (ES). A Pro Tork marcará presença com os pilotos Lolo Anton e Romulo Bottrel, líderes na classificação das categorias E1 e E2, respectivamente.

Eles irão encarar um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, com três especiais. O primeiro Enduro Teste de 2,8 km mistura pastagens, pedras e belas paisagens. O segundo com 4,5 km é em circuito de trilha fechada, dentro da mata. Por fim, um Cross Teste com 4,2 km em trecho de cross country e de motocross.

Para Romulo, a expectativa é excelente. “A prova é conhecida pelo chão duro e seco. Dificilmente pegamos chuva lá. Vou me concentrar bastante na caminhada de reconhecimento e tentar gravar o máximo possível. O objetivo é fazer uma participação sem erros”, afirma.

Confira a programação*

7/8 (Sábado)

Das 7h30 às 10h – Condução das motos vistoriadas ao Parque Fechado

8h – Largada dos pilotos das categorias Kids

10h – Largada dos dois primeiros pilotos das demais categorias

16h – Pre-finish

16h20 – Condução das motos ao Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais.

8/8 (Domingo)

7h – Largada dos pilotos das categorias Kids

9h – Largada dos dois primeiros pilotos das demais categorias

15h – Condução das motos ao Parque Fechado

16h30 – Divulgação dos resultados oficiais *Sujeita a alterações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.