Pro Tork conquista vitórias na abertura do Sportbay de Velocross

Os destaques da equipe foram os pilotos: Rafael Faria – primeiro colocado na categoria 250cc Pró, Paulo Stedile – ganhador da VX4 Especial e Alencar Krefta – o mais rápido na classe VX45 Especial, além de segundo colocado na VX50 Especial e terceiro na VX40 Especial.

Também levaram a equipe ao pódio os atletas Jocimar Ferreira – ao alcançar a quarta colocação na Força Livre Nacional, Anilton Ximenez – quarto na VX4 Especial, e Sandro “Tatu” Alexandre – segundo na VX45 Nacional, terceiro na VX4 Nacional e quarto na VX45 Nacional.

De volta as suas cidades, os competidores retomam o treinamento, já pensando na próxima etapa da temporada 2022. Ela será divulgada em breve pela Federação Paranaense de Motociclismo, com todos os detalhes através do site eventos.sportbay.com.br.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.