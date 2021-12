Pro Tork conquista seis títulos no Paranaense de Velocross

Pilotos fecharam a temporada com chave de ouro

A Pro Tork fez a festa na grande final do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross, realizada neste fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro, em Campina Grande do Sul. Seus pilotos conquistaram seis títulos na temporada 2021, além de outros bons resultados.

Fecharam com chave de ouro, vencendo as corridas e garantindo as taças: Jacson Keil nas categorias principais – VX1 e VX2, Paulo Stedile – entre os veteranos da VX3 Especial e da VX4 Especial, Alex Júnior – na classe 250cc Pró e Ana Cláudia Fietz – entre as mulheres na VXF Nacional.

Alex também foi o segundo na corrida e na classificação da VX1, seguido por Matheus Zerbatto com o terceiro lugar. Jocimar Ferreira finalizou em quarto a prova da Street 200cc e em terceiro na tabela. E Guilherme Roberto da Silva foi o segundo na disputa e na somatória de pontos da VX3 Especial.

De volta às suas cidades, os pilotos aproveitam as férias e logo começam a planejar o próximo ano. A expectativa da Pro Tork é de seguir brigando por títulos nas melhores competições do país, não apenas no Velocross, mas igualmente em outras modalidades.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.