Pro Tork confiante no velocross em Santa Catarina

Luciano “Boca” de Oliveira espera vencer a segunda etapa que acontece neste fim de semana, em Tijucas

O Campeonato Catarinense de Velocross reúne os melhores pilotos do estado para a segunda etapa da temporada 2021, que será realizada neste fim de semana, dias 11 e 12, na cidade de Tijucas. A disputa será restrita aos competidores, seguindo um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

Luciano “Boca” de Oliveira é presença confirmada, representando a Pro Tork Racing Team na categoria VX3 Especial. Com o quarto lugar na classificação, o piloto de Jaraguá do Sul vai em busca de uma vitória para somar pontos importantes na briga pelo título.

Para isso, a estratégia é fazer uma boa largada. “A pista já recebeu algumas provas do estadual, ela é bastante técnica, travada, com poucos pontos de ultrapassagem, por isso, é preciso sair na frente quando o gate cair. Treinei bastante e estou animado”, explica.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos livres a partir das 10h30. Já no domingo, é retomada com o warm up, às 8h. A corrida do atleta Pro Tork está programada para acontecer às 12h, com um total de 12 minutos mais 2 voltas.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seu piloto tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.