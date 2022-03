Pro Tork Catarinense de Velocross reúne pilotos para segunda etapa

Disputa promete belos pegas neste fim de semana no Terra Motoclube

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross terá sua segunda etapa realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de março, em uma pista especialmente preparada no Terra Motoclube, na cidade de Papanduva, localizada na região norte do estado. A expectativa é grande, inclusive para os pilotos Pro Tork.

Entre as motocicletas nacionais, está a nova Pro Tork Racing Team SC, com Cristian da Silva – o Pirikito, nas categorias Estreante Nacional e Nacional 250 Pró; Denilson Favero Júnior, na Estreante Nacional e na Força Livre Nacional; Darlei Weiss, na Nacional 250 Pró e na Força Livre Nacional; e Emerson Varela, nas classes VX3 Nacional e VX4 Nacional.

Já entre as motos importadas, a maior fabricante de motopeças da América Latina será representada por Luciano “Boca” de Oliveira, na VX1 e na VX3 Especial. O atleta começou a temporada com um bom desempenho e espera seguir firme. “Estou em segundo na classificação da VX3 e em quarto na VX1, o objetivo é melhorar os resultados”, afirma.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 11h. Já no domingo, é retomada com o cronometrado, às 8h. O ingresso custa R$ 20, mas para quem não puder estar presente, vale conferir a transmissão ao vivo através do canal da Federação Catarinense de Motociclismo no YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fcm.org.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br

Serviço: Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocros

Etapa: 2

Quando: Neste fim de semana, dias 5 e 6

Onde: Terra Motoclube – Papanduva

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Ingresso: R$ 20

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.

Foto em destaque: Tiago Racecross